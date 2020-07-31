Нерпенка Шлиссика, отказавшегося покидать людей, все-таки выпустили на волю

По словам биологов, за прошедший месяц Шлиссика «хорошенько повзрослили», подержали в группе нерп — Крошика («если его можно считать нерпой, конечно», уточняют сотрудники фонда), а также развили его навык охоты за живыми карасями. Оказалось, Шлиссик проявляет признаки агрофобии, старательно избегает открытых пространств и «постоянно пытается зашхериться в каких-то закоулках и темных местечках». Вечером, перед убытием на историческую родину, Шлиссик долго сидел в бачке Крошика и имел с ним длинный разговор.

Шлиссика выпустили на волю вместе с другой подопечной фонда — самочкой Морозовой. На побережье она «стандартно вышла, немного покрутилась и уплыла», а Шлипсик устроил представление. Приплыл к днищу клетки, откуда его пришлось вытряхивать, в панике пытался залезть обратно, а очутившись на открытом месте впал в оцепенение и боялся пошевелиться.

«Так он просидел минут 15, искоса поглядывая вокруг. Пришлось перенести его в каменистую расщелину, ведущую к воде. Увидев вокруг себя стенки, Шлиссик тут же ожил, приободрился и достаточно быстро уполз под воду, где исчез и больше мы его не видели. Наверное, так и будет жить, подобно сому на дне, изредка всплывая для вдохов. Ну а если серьезно, то в шхерах для него есть масса укрытий, где он может перевести дух. Так что надеемся, что второго Крошика в Центре не будет», — говорят биологи.