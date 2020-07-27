Участники коливинга осознанно выбирают жить вместе, а помимо общей площади есть другие объединяющие факторы. Быт устроен так, что у резидентов уходит на него минимум времени, а также организован совместный досуг, который помогает сблизиться и поддержать каждого резидента. Условия для заселения более гибкие, чем при аренде обычной квартиры или комнаты — не нужно платить залог и комиссию, срок аренды начинается от месяца и выше.

Создатели петербургского коливинга рассчитывают на профессионалов, работающих «на удаленке» — IT-специалистов, предпринимателей, дизайнеров, маркетологов, журналистов, представителей творческих и технических профессий. У каждого из них, кто заселится в коливинг, будет личное пространство для уединения и возможность пользоваться общими зонами для работы и общения.

За программу и создание комьюнити возьмется команда международного проекта «Станция Смена». Они разработают систему взаимодействия людей, которая позволит не только жить без конфликтов и противоречий, но и создавать совместные проекты, путешествовать и становиться друзьями.

Как рассказали «Собака.ru» создатели пространства, в новом коливинге будут проводить мастер-классы, воркшопы и другие мероприятия для обмена опытом и создания качественных связей. Чтобы попасть в коливинг от Soul Kitchen, нужно заполнить заявку на сайте — подробно рассказать о себе и затем пройти онлайн-интервью.

«Сейчас пришло время переосмыслить концепцию Soul Kitchen и по-новому взглянуть на наше пространство. По сути, мы будем заниматься тем же самым, но на более глубоком уровне: тоже будут мероприятия, просто нацеленные не только на отдых, но и на саморазвитие, профессиональный рост. Сейчас мы формируем сообщество молодых профессионалов — для нас это новое направление, ставящие новые задачи», — говорят создатели Soul Kitchen Сергей и Любовь Сорокины.

В планах создателей Soul Kitchen объединить два формата — хостел и коливинг, но это произойдет не раньше весны следующего года.