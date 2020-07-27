В России началась самая жаркая пятидневка года. Почему так поздно? Объяснили в Гидрометцентре

По словам Вильфанда, жаркую пятидневку, наступившую в конце июля, а не во время летнего солнцестояния, которое приходится на конец июня, объясняет нагревание поверхности земли солнцем. «Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — рассказал РИА «Новости» синоптик.

Вслед за континентальной Россией жара придет и в прибрежные города. Это произойдет уже в августе, «потому что передача энергии от солнца происходит по законам молекулярной теплопроводности, то есть медленно», считает Вильфанд. «А море очень «жадное» по отношению энергии, оно очень мало отдает энергии… Слой, который должен прогреться в море, больше — так называемый деятельный слой океана. Максимальный нагрев этого слоя происходит в августе, поэтому в прибрежных городах самый теплый месяц — это август», — отметил он.

Напомним, еще в конце июня синоптики заявили: лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу. Несмотря на то, что медленно уходящий антициклон продолжил формировать синоптическую ситуацию, атмосферное давление начало падать — что и повлекло за собой изменения в погоде. Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Такие прогнозы дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. А петербуржцам все-таки удастся урвать теплые деньки этим летом — в августе температурная аномалия будет положительной.