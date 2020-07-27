«Аллея героев» станет центральным объектом музейно-исторического парка «Остров фортов». Аллея поделена на 11 тематических зон, названных в честь выдающихся российских мореплавателей и флотоводцев — Петра I, Григория Спиридова, Федора Ушакова, Ивана Крузенштерна и других. Имена героев, которые были увековечены в аллее, выбрали сами петербуржцы — весной 2020 года на сайте проекта было запущено открытое голосование.

Структурно «Аллея героев» — это «дорога времени». На ней личности, через которых отражаются исторические темы, представлены в хронологической последовательности от настоящего к прошлому. Военно-морские деятели представлены с помощью альковов — специально оформленных ниш по обеим сторонам.

«В Аллее художественными приемами через персоналии — выдающихся военно-морских деятелей России, представлены основные темы из истории российского флота. Стены и полы алькова содержат краткий рассказ о герое российского флота, исторической теме и ее ключевых событиях через картины, географические карты, чертежи кораблей и схемы сражений, а также копии и оригиналы артефактов, связанных с темой и героем», — говорится в описании аллеи.

«Буквально в прямом и переносном смысле ходил открыв рот по этому замечательному Морскому собору — от его красоты, объема, информации меня сейчас просто переполняет внутри. И с таким же трепетом я жду когда перережут ленточку и мы пойдем смотреть эту аллею», — сказал актер Константин Хабенский в ходе торжественного открытия «Аллеи героев».