В День Военно-морского флота, который отмечался вчера, 26 июля, в Кронштадте открыли «Аллею героев». В церемонии открытия приняли участие Ксения Шойгу и Константин Хабенский.
Константин Хабенский и Ксения Шойгу открыли в Кронштадте «Аллею героев» военно-морского флота
«Аллея героев» станет центральным объектом музейно-исторического парка «Остров фортов». Аллея поделена на 11 тематических зон, названных в честь выдающихся российских мореплавателей и флотоводцев — Петра I, Григория Спиридова, Федора Ушакова, Ивана Крузенштерна и других. Имена героев, которые были увековечены в аллее, выбрали сами петербуржцы — весной 2020 года на сайте проекта было запущено открытое голосование.
Структурно «Аллея героев» — это «дорога времени». На ней личности, через которых отражаются исторические темы, представлены в хронологической последовательности от настоящего к прошлому. Военно-морские деятели представлены с помощью альковов — специально оформленных ниш по обеим сторонам.
«В Аллее художественными приемами через персоналии — выдающихся военно-морских деятелей России, представлены основные темы из истории российского флота. Стены и полы алькова содержат краткий рассказ о герое российского флота, исторической теме и ее ключевых событиях через картины, географические карты, чертежи кораблей и схемы сражений, а также копии и оригиналы артефактов, связанных с темой и героем», — говорится в описании аллеи.
«Буквально в прямом и переносном смысле ходил открыв рот по этому замечательному Морскому собору — от его красоты, объема, информации меня сейчас просто переполняет внутри. И с таким же трепетом я жду когда перережут ленточку и мы пойдем смотреть эту аллею», — сказал актер Константин Хабенский в ходе торжественного открытия «Аллеи героев».
Напомним, о том, что в 2020 году в Кронштадте откроют «Аллею героев» и монумент погибшим морякам, стало известно в сентябре 2019 года — проект реализуется в рамках создания в городе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Аллея появится на месте Центральной аллеи Кронштадта и будет заканчиваться фортом «Император Петр I» — уже сейчас он связан дорогой с основной территорией города.
В апреле в Петербурге была создана рабочая группа по вопросу развития Кронштадта. Многочисленные форты города-порта хотят отдать под объекты туристического сектора — музеи, океанариум, культурные учреждения, гостиницы и даже ресторан для свадебных торжеств в стиле 18 века, тем самым планы по реновации уходят в сторону от военно-политической направленности места.
По проекту реновации города-порта «Кронштадт. Остров фортов» и в результате его плановой реализации, на площади около 80 гектаров предполагается разместить музейный, научно-образовательный и туристический секторы, включающие в себя интерактивный музейный комплекс, океанариум, культурные и образовательные учреждения. Разработкой концепции занимается специально созданная рабочая группа.
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