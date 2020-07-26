В Петербурге прошел Главный военно-морской парад. Как это было?

Главный военно-морской парад по традиции состоял из двух частей: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. Всего в параде принимали участие более 40 кораблей, 40 самолетов и вертолетов. Среди них в Кронштадте — атомный подводный крейсер «Орёл», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», а на Неве — реплика исторического парусника «Полтава», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и подлодка «Кронштадт». В параде также участвовал «Фортуна» — единственный корабль потешной армии Петра, сохранившийся до наших дней.