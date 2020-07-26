В это воскресенье, 26 июля, в Петербурге состоялся военно-морской парад в честь Дня ВМФ. Мосты были разведены, а часть дорог в центре города перекрыта. Посмотрите, как это было!
В Петербурге прошел Главный военно-морской парад. Как это было?
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Главный военно-морской парад по традиции состоял из двух частей: в акватории Невы и на Кронштадтском рейде. Всего в параде принимали участие более 40 кораблей, 40 самолетов и вертолетов. Среди них в Кронштадте — атомный подводный крейсер «Орёл», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», а на Неве — реплика исторического парусника «Полтава», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корвет «Бойкий», фрегат «Адмирал Касатонов» и подлодка «Кронштадт». В параде также участвовал «Фортуна» — единственный корабль потешной армии Петра, сохранившийся до наших дней.
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День ВМФ Санкт-Петербург. #санктпетербург #спб #питер #weekend #победа #авиакомпанияпобеда #победааэро #путешествие #travel #россия #гуляем #дочки #l4l #likeforlikes #lake #life #дворцовыймост #разводятмосты #красота #впитере #ночнойгород #ночнойпитер #вмф #деньвмф #парад
При этом в Кронштадт можно было попасть только по пропускам, которые могли оформить местные жители, и по специальным приглашениям. Эти меры связаны с профилактическими мероприятиями по недопущению распространения коронавируса.
Завершением Дня ВМФ станет праздничный салют, который пройдет в 22:30 у стен Петропавловской крепости.
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