В новом общественном пространстве, pop-up дворе «Никольских рядов», открыли арт-объект в виде вращающейся триумфальной арки. Авторы проекта — петербуржцы Петр Советников и Вера Степанская, основатели бюро KATARSIS Architects.
Во дворе «Никольских рядов» появился арт-объект — вращающаяся триумфальная арка
В 2019 году прошел конкурс «Мобильный обелиск», где авторы работы заняли второе место. Как рассказали «Собака.ru» представители пространства, участники должны были разработать мобильный обелиск – передвижной аттрактор, способный адаптироваться к меняющимся потребностям быстро развивающегося современного пространства.
«Вращающаяся триумфальная арка — слегка ироничный ответ на тему конкурса "Мобильный обелиск". Действительно, что может быть мобильнее смены направления столь сакрального объекта?», – поделились создатели. Их работу высоко оценили жюри конкурса, и она была «созвучна пространству комплекса «Никольские ряды», так как основной художественный элемент здания – это арка». Специально для Никольских рядов арку немного переосмыслили и переработали.
Напомним, В Петербурге открылось новое общественное пространство — pop-up двор «Никольских рядов». С 8 июля он принимает посетителей — всего за две недели здесь была создана зона рекреации и проведены основные работы по благоустройству.
Ранее стало известно, что «Никольские ряды» на Садовой улице в Петербурге превратят в общественное пространство. Реализовывать многофункциональный комплекс будут Ales Capital и Miles&Yards, управляющая компания, которая занималась первым этапом развития проекта «Севкабель Порт».
Компании и журнал «Проект Балтия» организовали конкурс для молодых архитекторов «Никольские ряды-2025». Победителем стал проект «Водная Коломна», разработанный молодыми архитекторами под руководством бюро Katarsis Architects. Посмотрите, как могут выглядеть «Никольские ряды»!
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