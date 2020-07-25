Во дворе «Никольских рядов» появился арт-объект — вращающаяся триумфальная арка

В 2019 году прошел конкурс «Мобильный обелиск», где авторы работы заняли второе место. Как рассказали «Собака.ru» представители пространства, участники должны были разработать мобильный обелиск – передвижной аттрактор, способный адаптироваться к меняющимся потребностям быстро развивающегося современного пространства.

«Вращающаяся триумфальная арка — слегка ироничный ответ на тему конкурса "Мобильный обелиск". Действительно, что может быть мобильнее смены направления столь сакрального объекта?», – поделились создатели. Их работу высоко оценили жюри конкурса, и она была «созвучна пространству комплекса «Никольские ряды», так как основной художественный элемент здания – это арка». Специально для Никольских рядов арку немного переосмыслили и переработали.