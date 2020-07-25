Три коронавирусные больницы Петербурга снова начнут оказывать плановую помощь

Напомним, с понедельника в городе открываются рестораны, частные музеи, аквапарки и торговые центры. Теперь снова разрешено примерять одежду прямо в магазине, а еще возвращаются к работе заведения общепита — за исключением фуд-кортов. Кроме того, 27 июля снимают запрет на посещение лесов и лесопарков.



С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.