Смольный начал разрабатывать «новую туристскую географии Санкт-Петербурга». В результате переговоров была создана карта, на которой разместили основные предложения. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Дизайн-квартал», «арт-район» и «научно-познавательный район»: какие новые туристические маршруты могут появиться в Петербурге
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Фото: «Фонтанка»
По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, 24 июля прошла встреча с представителями креативных, образовательных и современных культурных пространств, по итогам которой и была составлена предварительная карта. Так, в Адмиралтейском районе в пространстве между Новой Голландией, Государственным центром современного искусства и будущим креативным кластером «Почтовый квартал» хотят разместить «арт-район». У Академии Штиглица и ее музея может появится «Дизайн-квартал». Креативно-досуговый район планируют устроить на набережной Карповки — рядом с Ленполиграфмашем, а научно-познавательный район — между Люмьер-Холлом и пространством «Ткачи».
Также в центре города может появиться интеллектуально-букинистический район, главными точками которого станут РНБ, Михайловский манеж, Библиотека Маяковского и «Подписные издания». В очерченный квартал попала даже часть улицы Рубинштейна.
«Нам важно показать, что Санкт-Петербург — это город, где есть туристические продукты на любой вкус, куда можно приезжать много раз с разными целями и в разных компаниях. Самые успешные туристические центры мира демонстрируют такую практику — в Париж, Лондон, Прагу приезжают неоднократно», — отметил Сергей Корнеев.
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