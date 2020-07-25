«Дизайн-квартал», «арт-район» и «научно-познавательный район»: какие новые туристические маршруты могут появиться в Петербурге

По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, 24 июля прошла встреча с представителями креативных, образовательных и современных культурных пространств, по итогам которой и была составлена предварительная карта. Так, в Адмиралтейском районе в пространстве между Новой Голландией, Государственным центром современного искусства и будущим креативным кластером «Почтовый квартал» хотят разместить «арт-район». У Академии Штиглица и ее музея может появится «Дизайн-квартал». Креативно-досуговый район планируют устроить на набережной Карповки — рядом с Ленполиграфмашем, а научно-познавательный район — между Люмьер-Холлом и пространством «Ткачи».