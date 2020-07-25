С понедельника, 27 июля, петербуржцам впервые с весны официально разрешили посещать леса и лесопарки. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
С понедельника в Петербурге отменят особый противопожарный режим, запрещающий посещать леса и лесопарки
Особый противопожарный режим начал действовать в Петербурге 30 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. До этого его вводили весной из-за риска возникновения лесных пожаров. Запрет на посещение парков несколько раз продлевали, но уже в этот понедельник его отменяют.
Напомним, с понедельника в городе также открываются рестораны, частные музеи, аквапарки и торговые центры. Теперь снова разрешено примерять одежду прямо в магазине, возвращаются к работе заведения общепита — за исключением фуд-кортов.
С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.