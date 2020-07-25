С понедельника в Петербурге отменят особый противопожарный режим, запрещающий посещать леса и лесопарки

Особый противопожарный режим начал действовать в Петербурге 30 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. До этого его вводили весной из-за риска возникновения лесных пожаров. Запрет на посещение парков несколько раз продлевали, но уже в этот понедельник его отменяют.