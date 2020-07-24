Сегодня в Петербурге проходит репетиция военно-морского парада. Вот какие мосты разведут и улицы перекроют

24 июля с 18:00 до 21:00 и 26 июля с 10:30 до 12:15 состоится внеплановая разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов.

Движение по подъездным путям к данным переправам будет прекращено:

24 июля с 17:00 до 22:00 и с 22:00 25 июля до 14:00 26 июля по Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Дворцового моста до Троицкого моста, Сенатской пл., Дворцовому проезду, Невскому пр. в направлении от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр., Университетской наб., Биржевой пл., Биржевому проезду вдоль д. 2 по Биржевой пл., 1-ой и Кадетской линиям от Университетской наб. до Большого пр. В.О., Мраморному пер., Дворцовому мосту.

24 июля с 17:00 до 22:00 и 26 июля с 08:00 до 14:00 по наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, Дворцовой наб. от Троицкого моста до наб. Кутузова, наб. Кутузова, Литейному пр. в направлении от Шпалерной ул. к Воскресенской наб., съезду с Воскресенской наб. на Литейный мост, съездам с Пироговской наб. на Литейный мост, Благовещенскому мосту, Троицкому мосту, Литейному мосту.

26 июля с 08:00 до 23:59 по Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки, наб. Зимней канавки от Миллионной ул. до наб. р. Мойки, Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.), проезду (вдоль д. 4 по Дворцовой пл.) от Певческого проезда до Миллионной ул.

Также будет запрещена остановка автотранспорта:

С 00:00 24 июля до 24:00 01 августа по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.), а также 26 июля с 06:00 до 23:39 по Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки.