В Царском Селе ребенок сбросил с пьедестала «бюст умирающего гиганта» XVIII века

Инцидент произошел 22 июля в Екатерининском парке музея-заповедника «Царское Село». Услышав звук падения, сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на ситуацию и выяснили, что произведение искусства стало жертвой вандала — ребенка, который находился в парке вместе с родителем и братом. По словам отца, мальчик «по неосторожности» уронил бюст.

«На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию», — говорят в музее-заповеднике.

Бюст умирающего гиганта выполнен в 1794 году в Санкт-Петербургской Академии художеств — мастер Эдм Гастклу изготовил отливку с античного оригинала. Незадолго до этого, в 1789 году, императрица повелела установить бюсты тех людей, перед которыми преклонялась — великих писателей и философов древности: Платона, Гомера, Цицерона, Овидия, Сенеки, Демосфена. Екатерина II стремилась к тому, чтобы ее колоннада напоминала о платоновской Академии — союзе мудрецов, служивших Аполлону и музам.

Меньше года назад, осенью 2019-го, в музее-заповеднике пострадал другой бюст — на Камероновой галерее юношу Алкивиада XVIII века опрокинул с постамента школьник, который посещал музей вместе с одноклассниками. «Бюсты на Камероновой галерее часто привлекают тех, кто любит «потереть» бронзовых героев на удачу. Особенно страдают Гомер, Сократ и Ломоносов. Неоднократно отрывали руку и повреждали голову скульптуре Гладиатора у павильона «Грот» в Екатерининском парке. В 2016-м хрупкий гальванопластический оригинал заменили на бронзовую копию», — напомнили в музее.

Напомним, в июне одна из статуй конной группы авторства скульптора Петра Клодта на Аничковом мосту была повреждена вандалами. Накануне коня покорили чужие всадники — ночью его оседлали трое молодых людей, чтобы выпить пива. Спустя несколько дней грифонов на Банковском мосту, масштабная реставрация которых завершилась ровно год назад, также повредили. Скульптуры мифических существ облили краской и поцарапали — восстановить царапины прямо на мосту будет невозможно. В июле статуе Венеры Медицейской в Петергофе нанесли повреждения — неизвестные сломали изваянной в натуральную Богине любви четыре пальца.