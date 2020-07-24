В Петербурге появилось много велосипедистов. Как им правильно вести себя на дороге и как автомобилистам уживаться с ними мирно?

Во время пандемии велосипедистов в Петербурге резко стало больше, и среди них оказалось много новичков, которые не знают, как вести себя на дороге: едут против потока, гоняют по тротуарам и поступают непредсказуемо. Но и водители часто не знают, как сориентироваться в новой для них ситуации. «Собака.ru» посоветовалась с автомобилистами и представителями «Велосипедизации Санкт-Петербурга» и составила список правил (как официальных, так и полученных опытным путем) и для тех, кто на двух колесах, и для тех, кто на четырех. Если все будут их соблюдать, поездки по городу на любом виде транспорта станут гораздо комфортнее.