Во время пандемии велосипедистов в Петербурге резко стало больше, и среди них оказалось много новичков, которые не знают, как вести себя на дороге: едут против потока, гоняют по тротуарам и поступают непредсказуемо. Но и водители часто не знают, как сориентироваться в новой для них ситуации. «Собака.ru» посоветовалась с автомобилистами и представителями «Велосипедизации Санкт-Петербурга» и составила список правил (как официальных, так и полученных опытным путем) и для тех, кто на двух колесах, и для тех, кто на четырех. Если все будут их соблюдать, поездки по городу на любом виде транспорта станут гораздо комфортнее.
В Петербурге появилось много велосипедистов. Как им правильно вести себя на дороге и как автомобилистам уживаться с ними мирно?
Как следует вести себя велосипедисту?
- Первое и главное — велосипедист должен ездить по проезжей части, и там он является таким же полноправным участником дорожного движения, как и автомобилист. Если другие участники движения пытаются выгнать вас на тротуар, то показывайте им пункт 24.2 ПДД. Краткое его содержание: если на улице нет велоинфрастуктуры или пользоваться ей невозможно, разрешается ехать по правому краю проезжей части. Если невозможно ехать по проезжей части, надо двигаться по обочине. Также в Петербурге велосипедист может ехать по выделенной полосе для общественного транспорта.
- Поездки по тротуару — это крайнее средство на случай, когда невозможно ехать где-либо еще или если с вами ребенок до 7 лет (на собственном велосипеде или в детском кресле). Тем более в Петербурге, где тротуары очень узкие.
- Ведите себя предсказуемо и соблюдайте правила дорожного движения. Ознакомьтесь с ними перед поездкой, это не займет много времени.
- Двигайтесь по проезжей части только по ходу движения вместе с потоком (край дороги всегда будет по вашу правую руку). По велодорожке также обязательно ехать в том же направлении, что и автомобили рядом с вами.
- Старайтесь ехать ближе к краю проезжей части, но не прижимайтесь вплотную к поребрику, оставляйте около метра справа. Таким образом вы показываете, что вы — полноценный участник движения, вас лучше видно и у вас есть возможность объезжать препятствия на дороге. Не вихляйте, лучше ехать по возможности прямо. Если, например, впереди несколько припаркованных машин, не стоит заезжать в каждый карман между ними — лучше проехать прямо, пусть и дальше от края дороги.
- Следите за ситуацией на дороге: знаками, дорожной разметкой и поворотниками автомобилей. Смотрите, что происходит спереди, сбоку и сзади, регулярно оборачиваясь.
- Если справа ряд припаркованных автомобилей, всегда держитесь от них на расстоянии хотя бы метра — иначе вы можете врезаться во внезапно открывшуюся дверь. И не прижимайтесь к автомобилям вплотную, иначе можете попасть в слепую зону водителя.
- Старайтесь быть впереди автомобилей — так вы будете более заметны. Если поток остановился на красный, проедьте немного вперед первого автомобиля, чтобы все вас увидели, и начинайте движение, как только загорелся зеленый.
- Показывайте заранее рукой, если хотите повернуть, проехать прямо или немного сдвинуться, объезжая препятствие. Это важно, потому что водитель сможет отрегулировать с вами дистанцию и при необходимости заранее сбросить скорость. Показывать, что вы едете прямо, необходимо, чтобы вас не подрезали поворачивающие направо автомобили.
- Если вы хотите повернуть, посмотрите, не помешаете ли автомобилистам. Вы не можете просто показать рукой поворот и поворачивать. У велосипедиста нет приоритета и особых прав: велосипедист — обычный участник движения. Нужно посмотреть, нет ли машин, потом показать поворот, потом посмотреть еще раз — и поворачивать.
- Не поворачивайте на загруженных перекрестках налево: пересеките перекресток прямо, остановитесь, повернитесь налево, дождитесь зеленого света и можно ехать вперед. Или перейдите перекресток как пешеход.
- Будьте аккуратны с трамвайными рельсами и поребриками. Проезжайте их под прямым углом, чтобы не упасть.
- Если крайний правый ряд заворачивает вправо, а вам нужно продолжать движение прямо, можно аккуратно перестроиться на разделительную линию незадолго до поворота. Оглянитесь, продемонстрируйте рукой намерение перестроиться, проедьте на разделительную линию и двигайтесь ровно по ней, пока не минуете поворот.
- При проезде равнозначных перекрестков без знаков и светофоров вы должны пропустить автомобили, которые едут справа. А те, кто слева, должны уступить дорогу вам. Также уступить дорогу должен тот, кто выезжает на проезжую часть из двора.
- По пешеходному переходу нельзя ехать на велосипеде — слезьте с него и пройдите пешком.
- В темное время суток обязательно включайте фонарики (спереди — белый, сзади — красный), носите светоотражатели.
- Старайтесь не ехать рядом с большими машинами, автобусами и троллейбусами: их водители не видят вас. Лучше ехать впереди них или сзади.
- Не пользуйтесь мобильным телефоном на велосипеде. Хотите поговорить по телефону — остановитесь. Вы не сможете резко затормозить, держа руль одной рукой.
- Если вдруг вы оказались вынуждены ехать по тротуару, помните, что на главный на этой территории — пешеход. Будьте аккуратны, едьте медленно, не пользуйтесь звонком, а просите пропустить вас голосом максимально вежливо. Будьте осторожны с детьми и животными, они могут неожиданно выскочить прямо под колеса. Если видите их, снизьте скорость до пешеходной.
Как следует вести себя автомобилистам?
- Не сигнальте велосипедисту никогда, кроме экстренных ситуаций — для него этот звук слишком громкий, он может напугать и сбить его с заданной траектории, что сделает ситуацию только более опасной. Не нужно сигналить, просто чтобы предупредить о вашем присутствии — велосипедист и так знает, что вокруг машины. Тем более не стоит это делать, если велосипедист делает что-то, на ваш взгляд, слишком медленно. У него есть такие же права на дорогу, как и у вас, наберитесь терпения.
- Стоит понимать, что велосипедист — такой же участник движения, как и вы. Более того, выбирая велосипед, он заботится в том числе и о вашем здоровье: чем меньше в городе автомобилей, тем чище в нем воздух. Поэтому относитесь к человеку на велосипеде с уважением. Пропускайте велосипедистов, пункт 13.1 ПДД гласит: «При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает».
- Когда открываете двери, посмотрите в зеркало заднего вида, чтобы не ударить едущего велосипедиста. Это же касается и пассажиров.
- Если вы хотите обогнать велосипедиста, соблюдайте дистанцию в метр.
- Помните, что, велосипедист не защищен железным кузовом: старайтесь не подъезжать к нему слишком близко и следить за движением вокруг.
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