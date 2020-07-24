По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в начале августа возможен период кратковременных дождей, но в целом последний месяц лета пройдет под положительной температурной аномалией — на 0,5—1,5 градусов выше нормы. Осадков будет немного, однако ливни и грозы все-таки пройдут. «Заморозков не ждем, а средний температурный фон до 23 градусов тепла», — заключил Колесов.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 24 июля, пройду кратковременные дожди, в дневное время воздух прогреется до 18 до 20 градусов. В субботу, 25 июля, дожди пройдут утром и днем. Температура воздуха ночью до 13 до 15 градусов, днем — от 16 до 18 со знаком «плюс». В воскресенье, 26 июля, облачно с прояснениями, возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью — от 14 до 16 градусов тепла, днем — от 21 до 23.

Напомним, еще в конце июня синоптики заявили: лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу. Несмотря на то, что медленно уходящий антициклон продолжил формировать синоптическую ситуацию, атмосферное давление начало падать — что и повлекло за собой изменения в погоде. Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Такие прогнозы дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.