«Высокая заболеваемость пневмониями не характерна для летних месяцев, поэтому так существенна разница в показателях заболеваемости по сравнению с предыдущими годами. У пациентов с внебольничными пневмониями не у всех удавалось лабораторно подтвердить COVID-19. Многим диагноз устанавливался на основе характерной клинической картины и данных КТ. Лечение обе категории пациентов получали согласно временным методическим рекомендациям», — объяснили «Фонтанке» в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Всего за период с января по май 2020 года в Петербурге было выявлено 20 537 случаев внебольничных пневмоний, что в 2,7 раза превышает показатели за аналогичный период 2019 года, приводит РБК статистику из доклада Петростата «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе—июне 2020 года». За первые пять месяцев года в городе умерли 27 878 человек, что на 2148 больше, чем за тот же период прошлого года. При этом число диагностированных случаев острых инфекций верхних дыхательных путей снизилось почти на 23% в мае и почти на 7% за период с января по май.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 790 тысяч, в мире — 15 миллионов человек. В Петербурге COVID-19 диагностирован у более чем 30 тысяч горожан, скончались более 1 800 человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открылись музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.