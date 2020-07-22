В Ленинградской области открываются все торговые центры

С 16 июля Ленинградская области разделена по зонам. Первая — «красная» (Всеволожский, Гатчинский, Тосненский районы», вторая — «желтая» (Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский районы и Сосновый Бор) и третья — «зеленая» (Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Тихвинский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы). Открытие торговых центров для посетителей также будет осуществляться по зонам.

В «красной» и «желтой» зонах будет разрешена работа торговых центров и комплексов без ограничений по ассортименту и общей площади. При этом, как и раньше, на территории таких ТЦ должны реализовываться продукты питания или товары первой необходимости, товары для сада и огорода, детские товары, мебель или строительные товары. В «зеленой» зоне деятельность торговых центров разрешена без ограничений по площади и ассортименту продукции с обязательным использованием масок.

В торговых центрах могут работать магазины площадью до 800 квадратных метров, ограничение по количеству посетителей в них — не более одного человека на 8 квадратных метров. Посетителям и сотрудником обязательно носить маски. Поесть внутри пока не получится — общепит, находящийся в ТЦ, продолжит работать исключительно на вынос.

Напомним, в настоящий момент власти Петербурга обсуждают возможность открыть торговые центры и заведения общепита. Если вторые вероятнее всего начнут принимать посетителей внутри помещений, то ТЦ с ограничениями — без фуд-кортов и «развлекалова». Ранее представители 30 крупнейших торговых центров Петербурга обратились в коллективном письме к Владимиру Путину с просьбой оказать содействие на снятие ограничений по работе и разрешить им открыться. Позже губернатор Петербурга Александр Беглов потребовал открыть торговые центры Петербурга с 27 июля. И отправил договариваться вице-губернаторов в Москву.