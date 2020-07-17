Цель конкурса — поиск наиболее выразительного эскизного проекта интерьеров будущего Центра Курехина. Участие в нем могут принять архитекторы, дизайнеры и студенты творческих вузов. Принимаются проекты, выполненные в программах для дизайна и моделирования, а также графические работы, скетчи и коллажи.

Лучшие работы будут опубликованы на сайте Центра, их авторы получат годовой абонемент на посещение всех мероприятий и выставок. Также лучшие эскизы можно будет увидеть офлайн в галерее Центра на Лиговском проспекте, 73 — все они будут использованы при реализации нового здания Центра на Васильевском острове.

Заявки принимаются до 1 сентября. Подробную информацию о том, как ее подать, можно посмотреть здесь.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина обосновался в здании бывшего кинотеатра «Прибой» на Среднем проспекте Васильевского острова в 2004 году и включал в себя зрительный зал на 1,3 тысячи человек, малую сцену и выставочное пространство. В 2016-ом здание было закрыто на ремонт, стоимость работ по которому оценивалась в 800 миллионов рублей.

В конце 2018 года специалисты провели обследование здания. По его итогам было принято решение об усилении конструкции строения, что привело к необходимости откорректировать проект реставрации. Реконструкцию планируется завершить в 2021 году. Новое пространство поделят на три уровня — в нем появятся зрительный зал на 750 мест, помещения для артистов и персонала, а также выставочная зона высотой 4,5-5 метров.