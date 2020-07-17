В Петербурге утвердили схему обращения с отходами. Больше всего мусора отправят в Петро-Славянку и Левашово

По утвержденной схеме обращения с отходами, мусороперерабатывающие комплексы появятся на Горском шоссе в поселке Левашово — ориентировочной площадью 22,2 гектара и максимальной производственной мощностью 40 4 тысячи тонн в год, на территории предприятия «Ленсоветовский» в поселке Петро-Славянка — площадью 23 гектара и мощностью 350 4 тысяч тонн в год, в производственной зоне «Ломоносовская» в Петергофе — площадью 10 гектаров и мощностью 460 тысяч тонн в год, а также на Волховском шоссе — площадью 12,7 гектаров и мощностью 245 тысяч тонн в год.

Также в рамках новой схемы в Петербурге сортировать мусор будут 7 станций — в Колпинском, Невском, Курортном, Кронштадтском, Приморском и Красногвардейском районах, еще один — в Колпине. Мусороперегрузочных и прессовальных станций будет четыре — в западной части Васильевского острова, в Сестрорецке, Зеленогорске и Невском районе.