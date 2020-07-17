Комитет по благоустройству Петербурга утвердил территориальную схему по обращению с отходами производства и потребления. Согласно документам, больше всего мусора отправят в Петро-Славянку и Левашово — там появятся наиболее крупные «объекты обработки, утилизации и обезвреживания».
В Петербурге утвердили схему обращения с отходами. Больше всего мусора отправят в Петро-Славянку и Левашово
По утвержденной схеме обращения с отходами, мусороперерабатывающие комплексы появятся на Горском шоссе в поселке Левашово — ориентировочной площадью 22,2 гектара и максимальной производственной мощностью 40 4 тысячи тонн в год, на территории предприятия «Ленсоветовский» в поселке Петро-Славянка — площадью 23 гектара и мощностью 350 4 тысяч тонн в год, в производственной зоне «Ломоносовская» в Петергофе — площадью 10 гектаров и мощностью 460 тысяч тонн в год, а также на Волховском шоссе — площадью 12,7 гектаров и мощностью 245 тысяч тонн в год.
Также в рамках новой схемы в Петербурге сортировать мусор будут 7 станций — в Колпинском, Невском, Курортном, Кронштадтском, Приморском и Красногвардейском районах, еще один — в Колпине. Мусороперегрузочных и прессовальных станций будет четыре — в западной части Васильевского острова, в Сестрорецке, Зеленогорске и Невском районе.
Напомним, мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, все-таки проведут в 2020 году — несмотря на то, что в конце 2019-го ее официально перенесли еще на год. В 2018 году Смольный уже откладывал введение единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после того, как Госдума разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу. Тогда также стало известно, что тариф по обращению с мусором останется прежним. Ранее предполагалось, что в городе введут новый режим, из-за которого горожане могли платить за вывоз мусора в три раза больше.
Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки. Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Несмотря на это, полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%.
Петербуржец Артем Артюшенков открыл в Новом Девяткино цех, который ежемесячно перерабатывает 100 тонн пластиковых бутылок. В результате у него получается материал «флекс», который используется в производстве одежды, стреп-лент, технических емкостей и других бытовых предметов. «Собака.ru» поговорила с Артемом о том, как он получает такое количество бутылок, почему их важно (и выгодно!) сдавать на переработку, как это сделать максимально правильно, и чем для Петербурга может обернуться «мусорная реформа».
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