Смольный разрабатывает проект строительства линии метро до кампуса СПбГУ в Пушкине

«Прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от Авиагородка в Пушкин, чтобы она затрагивала и территорию кампуса СПбГУ, но необходима федеральная поддержка», — заявил в ходе заседания попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета губернатор Петербурга Александр Беглов. Помимо метрополитена, для обеспечения транспортной доступности кампуса СПбГУ планируется строительство трамвайной линии. Уже заключено концессионное соглашение — маршрут от станции метро «Купчино» до Славянки с остановкой в поселке Шушары появится до 2024 года.

Трамвайная линия Купчино—Шушары—Славянка должна быть спроектирована к 2021 году и одобрена экспертизой. На строительство маршрута власти Петербурга отводят 3 года — он должен быть готов к 2025 году. Общий объем инвестиций в проект составит 27 миллиардов рублей — благодаря появлению новой линии, проехать от Купчина до Славянки можно будет за 30 минут. Петербуржцы уже начали придумывать названия для новой линии — от «Ястреба» и «Щегла» до «Пыжика» и «Утопии».

Единый университетский кампус СПбГУ появится в Пушкинском районе Петербурга в 2022-2026 годах. На территории не менее 150 гектаров разместится научно-технологический медицинский комплекс, учебные и учебно-лабораторные корпуса, блок обеспечения уставной деятельности университета, общежития, конгресс-центр и различные объекты инфраструктуры. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения». Открытое письмо против переезда СПбГУ собрало более 800 подписей.