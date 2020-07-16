Над Землей пролетает NeoWise — самая яркая комета за последние 7 лет. Ее уже можно увидеть над Петербургом!

Комета C/2020 F3 NeoWise была обнаружена 27 марта космическим инфракрасным телескопом WISE, а уже 3 июля она прошла перигелий на расстоянии 0,29 астрономической единицы от Солнца — и не разрушилась. На минимальной дистанции от Земли комета пройдет 23 июля — на расстоянии 103,5 миллиона километров.

Чтобы увидеть NeoWise, нужно найти место для наблюдений с открытым северо-восточным горизонтом. За городом комету можно разглядеть более четко и качественно, хотя и в городских окрестностях удается сделать хорошие снимки.

Начиная с 14 июля, лучшие условия для наблюдения будут складываться на вечернем небе. «Возможно, она будет уже недостаточно яркой для того, чтобы разглядеть ее невооруженным глазом рядом с городом, но если вы сможете уехать подальше от засветки, шанс найти комету без телескопа все-таки будет», — отмечает издание N+1.

С 17 июля комету NeoWise нужно разглядывать среди звезд Большой Медведицы в северной части неба — до 20 июля ее можно будет увидеть в течение всей ночи. После этого комета будет видна с вечера и до первой половины ночи.