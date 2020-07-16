В главной башне Выборгского замка, башне Олафа, после реконструкции появится панорамный лифт. Он поднимет до смотровой башни всех посетителей без исключения — в том числе маломобильных групп.
В башне Олафа Выборгского замка появится панорамный лифт
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Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
Проект реставрации предполагает минимальное вмешательство в убранство башни. Первый вариант проекта был подготовлен в 2015 году и включал воссоздание ярусов и демонтаж существующей металлической лестницы внутри башни. В ходе работ выяснилось, что несущая способность кладки стен оказалась значительно ниже, было решено приостановить реставрацию. В 2018 году был разработал окончательный вариант — уже в лифтом, обновлением лестницы и реставрацией внутренних стен.
Помимо установки лифта, внутри башни проведут реставрацию кладки стен и реконструкцию существующей лестницы «по современным нормативам» — часть ее фрагментов сохранится в качестве экспонатов, которые посетители смогут увидеть, поднимаясь по вновь проектируемой лестнице. «Она будет металлической и в случае необходимости ее можно демонтировать с сохранением исторической кладки стены. При всей прочности и надежности лестницы, она не перекроет вид башни по всей высоте», — отмечают в пресс-службе правительства Ленинградской области.
На выполнение работ, которые планируется завершить в 2022 году, заложено почти 185 миллионов рублей.
Напомним, в феврале 2019 года археологи выяснили, что в конце подземного хода, ведущего от северного фасада Комендантского дома в Выборгский замок, находится сводчатое помещение, имевшее самостоятельный входной проем с восточной стороны. Объект датируется в промежутке с начала XVI по конец XVII века. Сейчас в помещении проводятся реставрационные работы.
В августе во время работ в Выборгском замке вновь была найдена арка — ее обнаружили во время вычинки кладки внутри третьего корпуса цейхгауза, служащего военной кладовой для оружия или амуниции. Ранее упоминания о ней нигде не встречались — специалисты предполагают, что арка ведет в подземелье. А в начале 2020 года реставраторы обнаружили затерянную средневековую кладку.
В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, результаты части работ уже можно увидеть, части – будут представлены со дня на день. Редактор «Собака.ru» отправилась в один из самых интересных городов Ленобласти и объясняет, ради чего туда нужно поехать прямо сейчас.
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