В башне Олафа Выборгского замка появится панорамный лифт

Проект реставрации предполагает минимальное вмешательство в убранство башни. Первый вариант проекта был подготовлен в 2015 году и включал воссоздание ярусов и демонтаж существующей металлической лестницы внутри башни. В ходе работ выяснилось, что несущая способность кладки стен оказалась значительно ниже, было решено приостановить реставрацию. В 2018 году был разработал окончательный вариант — уже в лифтом, обновлением лестницы и реставрацией внутренних стен.

Помимо установки лифта, внутри башни проведут реставрацию кладки стен и реконструкцию существующей лестницы «по современным нормативам» — часть ее фрагментов сохранится в качестве экспонатов, которые посетители смогут увидеть, поднимаясь по вновь проектируемой лестнице. «Она будет металлической и в случае необходимости ее можно демонтировать с сохранением исторической кладки стены. При всей прочности и надежности лестницы, она не перекроет вид башни по всей высоте», — отмечают в пресс-службе правительства Ленинградской области.

На выполнение работ, которые планируется завершить в 2022 году, заложено почти 185 миллионов рублей.