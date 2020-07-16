Палеонтологический парк планируется открыть в 2021 году. На примере сохранившихся окаменелых останков живых существ палеозойской эры посетителям парка будут рассказывать о том, как зародилась и эволюционировала жизнь на планете — в том числе на территории нынешней Ленинградской области 470 миллионов лет назад.

Сейчас ведутся работы по благоустройству территории парка, проводятся пилотные палеонтологические экспедиции по ордовику, решаются вопросы обеспечения безопасности туристов. Планируется, что в в «Палео Парк-Путилово» будет действовать лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием по препарации окаменелостей.

«Организаторами проекта «Палео Парк-Путилово» является крупнейшее в России палеонтологическое сообщество Paleo-Hunters. Главная цель — сохранить и популяризировать геологическое наследие нашей страны, создать новое направление внутреннего и въездного туризма на основе природных и культурных ценностей Ленинградской области», — говорят в пресс-службе областного правительства.

Напомним, разработана концепция развития территорий Старой Ладоги и Токсово в Ленинградской области. Здесь хотят разместить туристические кластеры — с пещерами, водопадом и даже настоящей колонией летучих мышей. Бывшие строительные площадки комплекса защитных сооружений Петербурга «Котлин» и «Бронка» планируют превратить в общественные территории. На территории бывшей строительной площадки «Горская» в Приморском районе Петербурге также создадут туристический кластер. Помимо парков и зон отдыха на его территории появится исторический парк реконструкции (как французский Пюи-дю-Фу!), объекты IT-кластера и даже круглогодичный горнолыжный спуск.