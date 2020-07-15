Как отмечают авторы обращения, торговые и торгово-развлекательные центры Петербурга имеют современные системы вентиляции и обеззараживания воздуха, централизованную организацию, а также площади для рассредоточения посетителей — поэтому могут обеспечить их безопасность. Несмотря на это, точных сроков открытия ТЦ и ТРЦ все еще нет — они продолжают оставаться без посетителей с марта.

«ТРЦ на замке в Петербурге с конца марта. Это значит, что огромная отрасль городской экономики, в которой занято до четверти трудоспособного населения, не имеет возможности работать. Просим поддержать и разрешить нам работать», — приводит ТАСС цитату из коллективного письма представителей торговых центров. Свои подписи под обращением оставили руководители и представители торговых центров «Галерея», «Лето», «Заневский каскад», «Атмосфера», «Варшавский экспресс», «Охта Молл», «Жемчужная плаза», «Европолис» и других.

Напомним, непродовольственные ритейлеры уже обращались в открытом письме к губернатору Петербурга Александру Беглову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разрешить им возобновить работу в торговых центрах с 20 июня. Как заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ответ на обращение, авторы письма не в состоянии компетентно оценить ситуацию, посколько не являются врачами.

Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Позже к правительству обратились и кинотеатры — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек. Представители книжного бизнеса России также запустили петицию, адресованную Правительству РФ, в которой призвали принять меры. Обратились к Смольному и частные учреждения культуры Петербурга, а также петербургские автодилеры, представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и мебельных магазинов города.