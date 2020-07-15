Два новых туристических кластера появятся в Ленинградской области — с пещерами, водопадом и колонией летучих мышей (да-да!)

Туристско-рекреационный кластер «Староладожский» планируется создать в Волховском районе. На территории Староладожского и Иссадского поселений появится одноименный памятник природы с рукотворными пещерами, колонией летучих мышей и самым высоким в Ленинградской области Горчаковщинским водопадом. Одной из доминант проекта станет культурное наследие по обоим берегам реки Волхов. Это село Старая Ладога с крепостью, двумя действующими монастырями, многочисленными сопками и курганами на левом берегу, а также Любшанское городище, усадьбу Сельцо-Горка — на правом.

Туристско-рекреационный кластер «Токсовский», который появится во Всеволожском районе, объединит природный парк «Токсовский», памятник природы «Токсовские высоты», охраняемый природный ландшафт «Озеро Вероярви» и существующие спортивные, рекреационные и культурные объекты. Модернизируют и действующие экологические маршруты — увеличится их протяженность и пройдет инфраструктурное обустройство.

«Авторы проекта ожидают синергетический эффект от его реализации, поскольку будет задействовано развитие рекреационного, экологического, водного, культурно-познавательного туризма и паломничества», — говорят о проекте кластера «Староладожский» в пресс-службе Ленинградской области. «Кластер «Токсовский» позволит жителям агломерации планировать активный отдых на близлежащих территориях с развитой спортивной базой и сохраненными ценными природными комплексами», — добавляют также о втором проекте.

Напомним, бывшие строительные площадки комплекса защитных сооружений Петербурга «Котлин» и «Бронка» планируют превратить в общественные территории. «Котлин» станет общественно-деловым пространством с туристическо-рекреационной направленностью, а «Бронка» — автомобильной развязкой. На территории бывшей строительной площадки «Горская» в Приморском районе Петербурге также создадут туристический кластер. Помимо парков и зон отдыха на его территории появится исторический парк реконструкции (как французский Пюи-дю-Фу!), объекты IT-кластера и даже круглогодичный горнолыжный спуск.