Росту заболеваемости способствовала «беспечность некоторых граждан». Как заявил Беглов, некоторые петербуржцы пренебрегают рекомендациями Роспотребнадзора, а часть рестораторов открывает свои залы для посетителей — несмотря на то, что официального разрешения на это еще не было. «Каждое такое нарушение может стоить кому-то здоровья или даже жизни. Человечество пока слишком мало знает о вирусе, чтобы позволять себе такую беспечность», — отметил губернатор.

Сейчас, по мнению губернатора, Петербургу необходимо готовиться к самому сложному эпидемическому сценарию. Поэтому в Смольном формируют список стационаров, которых можно в кратчайшие сроки перепрофилировать под прием пациентов с коронавирусом. Так, ведется строительство нового корпуса госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, готовят переоборудовать один из корпусов Николаевской больницы в Петергофе, также завершается строительство нового корпуса больницы № 33.

Напомним, в Петербурге с 26 апреля пневмонией заболели 17,2 тысяч человек. В среднем каждый день в городе выявляют более 200 случаев. Это следует из данных первого сортировочного COVID-центра компьютерной томографии Медицинского института имени Березина Сергея. Здравоохранение Петербурга готовится к возможной второй волне заболеваемости коронавирусом: в городе развивают сеть медицинских стационаров, способную гибко переключаться на работу в условиях эпидемии. А вероятность возникновения второй волны эпидемии коронавируса зависит от соблюдения людьми мер безопасности.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 730 тысяч, в мире — 13 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.