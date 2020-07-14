Петербург всегда считался морской столицей России, однако в отличие от соседних стран яхтенный туризм распространен у нас очень слабо. Чиновники регулярно говорят о возможном развитии яхтинга, однако количество слов не переходит в качество. Осложняет ситуацию тот факт, что прямо сейчас один из старейших яхт-клубов города на Петровской косе находится под угрозой исчезновения. «Собака.ru» разобралась, почему сложилась такая ситуация и можно ли исправить эту проблему.
Как Петербург теряет миллионы евро из-за плохо развитого яхтенного туризма, а на Петровской косе разрушается старейший яхт-клуб в городе
В чем же проблема?
Петербург всегда считался морской столицей России. В городе регулярно проводятся военно-морские парады, а в 2018 году фестивалем у стен Петропавловки отметили 300-летие «Невского флота», старейшего яхт-клуба в мире по версии ряда исследователей.
В то же время, если паруса на акватории Невской губы и катера на реках и каналах все-таки не выглядят чем-то совсем уж из ряда вон выходящим, то с яхтенным туризмом дела в городе обстоят плохо. По сравнению со странами-соседями к нам заходит очень мало яхт — 60 в год против 19 100 в Хельсинки или 10 500 в Таллин. Вот визуализация статистики по среднему количеству заходов яхт в год в крупнейшие прибалтийские порты, сделанная архитектурным бюро «Хвоя».
Яхтенный туризм – один из самых перспективных и широко распространенных в мире видов туризма. В том числе в бассейне Балтийского моря. Достаточно взглянуть на статистику выше: количество яхтенных туристов в Финляндии, Швеции, Латвии и Эстонии составляет десятки тысяч человек в год. Многие из них, оставляя яхту в порту Таллина или Хельсинки, вынуждены доезжать до Петербурга на поезде или лететь на самолете. Причина – в отсутствии соответствующей инфраструктуры.
Минимальная продолжительность перехода от ближайшего финского таможенного пункта до российского — 80 миль, российскую визу нельзя получить прямо на таможне (как это сделано во многих странах мира), вдоль побережья не хватает нормальных марин (российский яхт-клуб с душем и магазином или кафе – огромная редкость), не говоря уже про поиск информации о том, где можно заправиться или получить медицинскую помощь в прибрежных зонах. Все это отрицательно влияет на развитие отрасли.
Никита Бриллиантов
Член президиума Санкт-Петербургского парусного союза
«К сожалению, сейчас цена стоянки на водной акватории неподъемна для большинства россиян. Также у нас крайне мало швартовочных мест: Лахта закрыта на реконструкцию, в "Балтийце" и "Неве" свободных мест нет, Санкт-Петербургский речной яхт-клуб под пристальным надзором приставов и прокуратуры, Крестовский яхт-клуб под арестом. Все остальные клубы города просто развалены».
Что делают власти Петербурга, чтобы исправить ситуацию?
Необходимость развития инфраструктуры для яхтенного туризма в Петербурге назрела давно. Власти и раньше часто делились планами о постройке новых яхт-клубов и модернизации существующих, но в последние годы количество заявлений резко возросло.
Так, еще в феврале 2009 года Правительство города приняло постановление, предусматривающее развитие в городе яхтинга. «Реализовывать проект должен был Комитет по транспортно-транзитной политике Петербурга. Однако его расформировали, и по сути на этом развитие яхтинга в городе закончилось», – рассказал руководитель рабочей группы по разработке межрегиональной программы по развитию береговых территорий и прибрежных акваторий «Института аква-территориального планирования «ЕРМАК Северо-Запад» Александр Уваров.
В стратегии экономического и социального развития Петербурга, принятой Георгием Полтавченко в 2015 году, написано: «В Санкт-Петербурге – морской столице России появится новый вид туризма – индивидуальный яхтенный. В 2030 году число заходов таких судов в Санкт-Петербург может достичь 50 тысяч».
В 2017 году Правительство Санкт-Петербурга приняло очередную программу по развитию туризма, в которой прямым текстом говорится о важности яхтенного туризма для города: «Привлекательным для Санкт-Петербурга представляется яхтенный туризм как один из наиболее динамично развивающихся и прибыльных видов туризма во всем мире. Главное препятствие для развития яхтенного туризма в Санкт-Петербурге заключается в отсутствии развитой и доступной инфраструктуры для приема и обслуживания яхт и разработанного законодательства для яхтенного туризма как направления водного туризма в Российской Федерации».
В рамках ПМЭФ-2019 власти представили концепцию развития яхтенного туризма города, в рамках которой было предложено упростить визовый режим, чтобы привлечь в город иностранных туристов, а также построить 15 современных стоянок для яхт, одна из которых появится на территории Кронштадта.
Что происходит на деле?
Несмотря на заявления властей, многое из того, что происходит в городе и области, мало напоминает развитие яхтенной инфраструктуры. Скорее наоборот. В Ленобласти закрываются таможенные пункты на воде, крупнейший и старейший яхт-клуб в городе на Петровской косе страдает от борьбы за территорию между профсоюзами, застройщиками и городскими властями и приходит в упадок, а в проекте Генерального плана Петербурга почти не предусмотрены новые яхт-клубы, хотя Комитет по туризму потратил 9 млн рублей, чтобы найти новые участки для гаваней.
Остро стоит проблема пропускных пунктов. Без прохождения таможенного контроля гражданин другой страны не имеет права ступать на территорию России. Точно так же и россияне не могут выходить на берег других стран без прохождения таможни.
Сейчас у владельцев маломерных судов остался один-единственный вариант для прохождения таможенного контроля – пункт пропуска в Большом порту Петербурга (форт Константин). После того, как российские пограничники поставили штамп на выезд из РФ, яхте запрещено причаливать к берегу, пока ее хозяин не получит штамп у финнов, и наоборот.
В итоге кратчайший путь от Финляндии до России занимает более 80 миль, а это суточный переход без остановок. А как быть, если яхтсмен пожилой человек, а в море бушует шторм? Несмотря на это, Александр Беглов не инициирует создание новых пропускных пунктов ближе к границе, а предлагает расширять пункт в Кронштадте.
Строить новое или модернизировать старое?
Уничтожать существующие клубы и строить новые — вот основной тренд последних лет в Петербурге. Исчезли многие места с богатыми традициями, это видно на еще одной схеме от архитектурного бюро «Хвоя». Все, что отмечено крестиками — исчезнувшие в последние годы яхт-клубы.
Есть и положительные тенденции: много удачных проектов реализуется в яхтенном порту «Геркулес», построенном в 2010 году. Там размещается «Яхт-клуб Санкт-Петербурга», крупнейшая в стране Академия парусного спорта, в которой занимаются более 500 детей и курсантов кадетских училищ, и верфь исторического судостроения «Полтава». Все эти проекты, руководимые командором Владимиром Любомировым, стали активно развиваться или вообще были созданы с нуля после того, как Охта-центр стал Лахта-центром, а яхт-клуб в Лахте взял под свое крыло «Газпром».
При поддержке главы Петроградского района Ивана Громова открылась крупная государственная школа парусного спорта «Крестовский остров», собравшая в своих рядах сильнейших яхтсменов страны.
Вскоре парусной меккой станет Кронштадт, в котором планируется реализовать два крупных проекта: премьер Мишустин выделил организации Ксении Шойгу 4,5 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта, а Смольный решил создать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа на месте аэродрома «Бычье поле» и бывшей стройплощадки КЗС.
В концепции развития яхтенного туризма упоминается и создание яхт-клуба на Канонерском острове, но, по словам заместителя председателя комитета по развитию туризма Наны Гвичии, этот и другие проекты по созданию новых марин «будут реализованы, когда будут найдены инвесторы». Найдутся ли те, кто в нынешней экономической ситуации будет готов пожертвовать деньги на проекты с неопределенным сроком окупаемости, либо вовсе убыточные — большой вопрос.
В проекте Генерального плана Петербурга почти не предусмотрены новые яхт-клубы, а те, о которых идет речь, никак не соотносятся с концепцией, созданной за 9 млн рублей институтом РАНХиГС для Комитета по туризму.
Что происходит с яхт-клубом на Петровской косе?
Пока чиновники повторяют речи о необходимости развития яхтенного туризма, крупнейший и старейший яхт-клуб в городе — Речной яхт-клуб профсоюзов — ветшает и приходит в упадок. В этом году он празднует свое 160-летие — отсчет ведется с момента создания «Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба» в 1860 году.
Праздник получается безрадостным. Юбилейный 2020 год оказался перенасыщен скандалами: сначала руководство яхт-клуба выгнало коллектив яхтсменов со своей территории, потом — одного из старейших капитанов с его яхты, судебные приставы регулярно беспокоят капитанов пришвартованных яхт и катеров требованием освободить причалы за долги профсоюзов, к которым рядовые яхтсмены не имеют никакого отношения.
Краеугольным камнем конфликта стала разница во взглядах на развитие этой территории коллектива яхтсменов, профсоюзных деятелей, городских властей, действующих через Школу высшего спортивного мастерства, расположенную здесь же, и различных строительных компаний.
Инфраструктура яхт-клуба, со времен СССР находящаяся в бессрочном пользовании у Ленинградской федерации профсоюзов, вряд ли соответствует уровню даже самых захудалых финских марин: на территории нет общедоступного душа, а большинство наземных сооружений представляют собой контейнеры и плохо вписываются в местный ландшафт. Профсоюзная организация ссылается на нехватку внутренних средств и предлагает привлечь внешних инвесторов.
Яхтсмены считают правильным сделать акцент на обновлении существующей яхтенной инфраструктуры: оборудовать клуб новыми причалами, обустроить эллинги для хранения и ремонта яхт, кран для их спуска и подъема, без перекоса в сторону коммерческой застройки.
У девелоперов свои взгляды на модернизацию места: разве возможен туризм без гостиниц, ресторанов, спа-центров? Мысли правильные, но в предложенных застройщиками проектах развития территории на Петровской косе потребности яхтсменов не учитываются вовсе или отодвигаются на задний план.
Профсоюзные деятели поддержали один из таких проектов — по их инициативе директором яхт-клуба стал Вадим Епишин, также являющийся директором компании «Экохолдинг», человек от яхтинга далекий, но зато имеющий богатый опыт в строительстве элитного жилья. Именно с его попыток навязать свое видение развития Яхт-клуба яхтсменам в 2016 году началась череда конфликтов, продолжающихся и по сей день.
Свой проект предлагал и Смольный, но и эта концепция по все тем же причинам не получила одобрение яхтсменов. Чиновники решили перенести объекты для обслуживания яхт в глубь острова, а освободившуюся территорию застроить.
Коллектив яхтсменов предложил свою версию переобустройства Яхт-клуба и превращения его в общественное пространство, но она, в свою очередь, не устроила остальные стороны конфликта.
В феврале Законодательное собрание поставило точку в тянущемся споре, признав большую часть территории Яхт-клуба зоной зеленых насаждений, на которой запрещено любое строительство.
Однако так и не дан ответ на главный вопрос: как превратить Речной яхт-клуб в место, притягательное и для отечественных, и для зарубежных яхтсменов, которое при этом будет интересно для отдыха и обычных жителей. Член президиума Санкт-Петербургского парусного союза Никита Бриллиантов заявил, что «В текущей ситуации ЗНОП — неплохо, потому что у потенциальных застройщиков территории непрофильными объектами угасают аппетиты. Однако есть вопросы по яхт-клубу, на которые мы пока не получили ответы: как клубу развиваться, строить новые эллинги, проводить крупные спортивные мероприятия?»
Вместо развития территории, где люди на протяжении более 150 лет строили яхты и ходили под парусами, большие деньги и время тратятся на создание проектов новых яхт-клубов в не самых очевидных местах, которые к тому же потом не реализуются из-за отсутствия необходимых инвестиций.
Текст: Евгений Китаев
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