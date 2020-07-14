Как Петербург теряет миллионы евро из-за плохо развитого яхтенного туризма, а на Петровской косе разрушается старейший яхт-клуб в городе

Что делают власти Петербурга, чтобы исправить ситуацию?

Необходимость развития инфраструктуры для яхтенного туризма в Петербурге назрела давно. Власти и раньше часто делились планами о постройке новых яхт-клубов и модернизации существующих, но в последние годы количество заявлений резко возросло.

Так, еще в феврале 2009 года Правительство города приняло постановление, предусматривающее развитие в городе яхтинга. «Реализовывать проект должен был Комитет по транспортно-транзитной политике Петербурга. Однако его расформировали, и по сути на этом развитие яхтинга в городе закончилось», – рассказал руководитель рабочей группы по разработке межрегиональной программы по развитию береговых территорий и прибрежных акваторий «Института аква-территориального планирования «ЕРМАК Северо-Запад» Александр Уваров.

В стратегии экономического и социального развития Петербурга, принятой Георгием Полтавченко в 2015 году, написано: «В Санкт-Петербурге – морской столице России появится новый вид туризма – индивидуальный яхтенный. В 2030 году число заходов таких судов в Санкт-Петербург может достичь 50 тысяч».

В 2017 году Правительство Санкт-Петербурга приняло очередную программу по развитию туризма, в которой прямым текстом говорится о важности яхтенного туризма для города: «Привлекательным для Санкт-Петербурга представляется яхтенный туризм как один из наиболее динамично развивающихся и прибыльных видов туризма во всем мире. Главное препятствие для развития яхтенного туризма в Санкт-Петербурге заключается в отсутствии развитой и доступной инфраструктуры для приема и обслуживания яхт и разработанного законодательства для яхтенного туризма как направления водного туризма в Российской Федерации».

В рамках ПМЭФ-2019 власти представили концепцию развития яхтенного туризма города, в рамках которой было предложено упростить визовый режим, чтобы привлечь в город иностранных туристов, а также построить 15 современных стоянок для яхт, одна из которых появится на территории Кронштадта.