«Пальцы сломали посетители-вандалы. У нас охраны не так много — охрана, видимо, отвлеклась. У скульптуры отбито четыре пальца. Мы обязаны сообщить об этом в министерство культуры. Чистый вандализм. Будем реставрировать», — сообщила «Интерфаксу» директор государственного музея-заповедника Елена Кальницкая.

Статуя Венеры Медицейской расположена в Саду Венеры в Нижнем парке Петергофа — эта часть парка сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны и была полностью восстановлена только в 1980-е годы.

Статуя является копией изваянной в натуральную величину в I веке до нашей эры мраморной копии утраченного греческого оригинала, близкого к Афродите Книдской. Богиня любви изображена в мимолетной позе испуга при появлении из морской воды. Особенность статуи в том, что у ног Венеры изображен — в качестве дополнительной опоры — дельфин.

Напомним, в июне одна из статуй конной группы авторства скульптора Петра Клодта на Аничковом мосту была повреждена вандалами. Накануне коня покорили чужие всадники — ночью его оседлали трое молодых людей, чтобы выпить пива. Спустя несколько дней грифонов на Банковском мосту, масштабная реставрация которых завершилась ровно год назад, также повредили. Скульптуры мифических существ облили краской и поцарапали — восстановить царапины прямо на мосту будет невозможно.