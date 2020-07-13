Статуе Венеры Медицейской в Петергофе нанесли повреждения — неизвестные сломали изваянной в натуральную Богине любви четыре пальца. В музее-заповеднике обращаться в полицию не планируют — однако сообщат об инциденте в Министерство культуры.
Статуя Венеры Медицейской в Петергофе повреждена. Неизвестные оторвали ей четыре пальца
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Фото: Википедия
«Пальцы сломали посетители-вандалы. У нас охраны не так много — охрана, видимо, отвлеклась. У скульптуры отбито четыре пальца. Мы обязаны сообщить об этом в министерство культуры. Чистый вандализм. Будем реставрировать», — сообщила «Интерфаксу» директор государственного музея-заповедника Елена Кальницкая.
Статуя Венеры Медицейской расположена в Саду Венеры в Нижнем парке Петергофа — эта часть парка сильно пострадала в годы Великой Отечественной войны и была полностью восстановлена только в 1980-е годы.
Статуя является копией изваянной в натуральную величину в I веке до нашей эры мраморной копии утраченного греческого оригинала, близкого к Афродите Книдской. Богиня любви изображена в мимолетной позе испуга при появлении из морской воды. Особенность статуи в том, что у ног Венеры изображен — в качестве дополнительной опоры — дельфин.
Напомним, в июне одна из статуй конной группы авторства скульптора Петра Клодта на Аничковом мосту была повреждена вандалами. Накануне коня покорили чужие всадники — ночью его оседлали трое молодых людей, чтобы выпить пива. Спустя несколько дней грифонов на Банковском мосту, масштабная реставрация которых завершилась ровно год назад, также повредили. Скульптуры мифических существ облили краской и поцарапали — восстановить царапины прямо на мосту будет невозможно.
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