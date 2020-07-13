Фестиваль «День Тома Сойера» проведет серию акций по благоустройству Парка на Смоленке

«Поскольку провести один огромный День Тома Сойера в этом году у нас по понятным причинам не получилось, мы решили провести несколько маленьких в течение лета и осени. И как раз думали, с чего бы начать, когда участники группы Парк на Смоленке спросили, не хотим ли мы присоединиться к их делу — благоустройству устья реки Смоленки», — рассказывают организаторы фестиваля.

18 июля состоится первая акция — вместе с петербуржцами организаторы фестиваля «День Тома Сойера» очистят и покрасят белые вазоны с цветами вокруг Парка на Смоленке. «Сначала возьмем кордщетки и шкурки, почистим старую краску и сделаем поверхность ровной. Затем возьмем белую краску, кисточки, и покрасим все вазоны в два слоя. Все это время, конечно, будем пить чай и лимонад, есть всякие вкусности», — говорят об акции.

Сбор гостей фестиваля — у моста Кораблестроителей на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Начало в 13:00 — по подсчетам, около часа-полутора уйдет на очистки, еще столько же на покраску. С собой петербуржцы могут взять маленькие кисти, бахилы, перчатки, а также печенье, бутерброды, чай, кофе, воду, яблоки и другие фрукты для общего стола.

Организаторы напоминают о соблюдении противоэпидемических мер безопасности. «А как же социальная дистанция? Мы рекомендуем взять с собой медицинские маски и мы сделаем так, чтобы над каждым вазоном в каждый конкретный момент времени работал кто-то один или члены одной семьи. Очень важно не толкаться лишний раз, мы это понимаем. Сделаем новый Парк на Смоленке еще чуть-чуть красивее!» — отмечает «День Тома Соейра».

Напомним, проект «Том Сойер Фест» был запущен в Петербурге в январе 2019 года. Его задача — восстановление исторической среды. Волонтеры будут искать и восстанавливать здания, представляющие историческую и культурную ценность. «Том Сойер Фест» зародился в Самаре в 2015 году. Затем фестиваль стали проводить в Казани, Саратове, Калуге и других российских городах. Удалось отремонтировать уже около 60 зданий.