«Наименование станции метро, ассоциирующееся у туристов и болельщиков с футбольным клубом «Зенит», безусловно, облегчит ее поиск на картах и путеводителях, вызовет аналогии с конкретным местом в Санкт-Петербурге. Кроме того, рядом со стадионом расположен спортивный комплекс, где проводят свои домашние матчи волейбольный клуб «Зенит» и баскетбольный клуб «Зенит»», — приводит «Петербургский дневник» слова Кириллова.

Планы переименовать станции «Новокрестовская» подтвердили в нескольких комитетах Смольного. С первыми эскизами нового оформления правительство ознакомилось еще весной 2020 года. Новые варианты с внесенными правками ФК «Зенит» еще не разработал — их планируется рассмотреть и утвердить ближе к сентябрю. Предполагается, что «Новокрестовскую» оформят в бело-голубых тонах, а в вестибюлях расположить стенды об истории футбольного клуба.

«Клуб готов выделить средства на оформление станции. Будем надеяться, что она будет оформлена так же хорошо, как играет «Зенит» под руководством Сергея Семака», — отметил член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев, подчеркнув, что комиссия также поддержала идею переименования. Решающее слово в процессе, по словам Ерофеева, за губернатором города Александром Бегловым.

Напомним, 1 ноября 2019 года на сайте Смольного был запущен онлайн-опрос, в котором петербуржцы могли выбрать, как должна называться станция метро возле «Газпром-Арены» — «Новокрестовская» или «Зенит». Переименовать станцию предложили еще в начале этого года, что, по мнению президента футбольного клуба, поможет «увеличить коммерческую отдачу от стадиона». В декабре Топонимическая комиссия Петербурга не стала рекомендовать переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».