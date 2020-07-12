В Смольном сообщили о том, что выдали разрешения на работу 140 спортивным объектам, которые уже могут начать прием клиентов. По данным «Фонтанки», в Петербурге их значительно больше.
В Петербурге заработали 140 спортивных залов и бассейнов
Так, с 30 июня «около 140 организаций и индивидуальных предпринимателей получили уникальный QR-код, без которого невозможно возобновление деятельности». Первым делом Смольный открыл бассейны и фитнес-центры, остальная часть спортивных баз и площадок смогут вернуться к работе уже с понедельника, а именно теннисные корты, тиры, ледовые дворцы и так далее. Исключение будет действовать только для тех клубов, которые находятся в торговых центрах. По информации «Фонтанки», их в городе около 150.
Также издание приводит данные СПАРК, согласно которым в Петербурге по кодам ОКВЭД «Деятельность фитнес-центров», «Деятельность спортивных объектов» и «Деятельность спортивных клубов» зарегистрировано 572 действующие компании.
Напомним, с понедельника 13 июля в Петербурге автобусы, трамваи и троллейбусы снова будут ходить до полуночи. Также отменят пять направлений, которые дублировали линии метрополитена. Ранее стало известно о том, что метро в Петербурге заработает в обычном режиме уже с понедельника. С этого же дня в городе в полном объеме возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты, бань и социального обслуживания.
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