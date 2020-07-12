В Петербурге заработали 140 спортивных залов и бассейнов

Так, с 30 июня «около 140 организаций и индивидуальных предпринимателей получили уникальный QR-код, без которого невозможно возобновление деятельности». Первым делом Смольный открыл бассейны и фитнес-центры, остальная часть спортивных баз и площадок смогут вернуться к работе уже с понедельника, а именно теннисные корты, тиры, ледовые дворцы и так далее. Исключение будет действовать только для тех клубов, которые находятся в торговых центрах. По информации «Фонтанки», их в городе около 150.