Сегодня, 11 июля, закрыли парки, сады и скверы в Петербурге. В городе ожидается сильный ветер и ливень, сообщили в комитете по благоустройству.
Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды
«Для обеспечения безопасности горожан в комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы. По прогнозам метеорологов, сегодня в Петербурге ожидаются ливни и грозы, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а в прибрежных районах - 24 метров в секунду», — написали в комитете.
Речь идет о Юсуповском, Никольском, Таврическом, Овсянниковском, Лопухинском садах, а также о сквере у Казанского собора и сквере Галины Старовойтовой и других. Жителям и гостям города порекомендовали быть осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от прогулок на территории парков, садов и скверов.
Напомним, ранее МЧС предупредил о надвигающемся на Петербург шторме. Порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Как прогнозируют синоптики, завтра в городе также не обойдется без ливней и гроз.
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