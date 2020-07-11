Петербургские парки, сады и скверы закрыли из-за непогоды

Речь идет о Юсуповском, Никольском, Таврическом, Овсянниковском, Лопухинском садах, а также о сквере у Казанского собора и сквере Галины Старовойтовой и других. Жителям и гостям города порекомендовали быть осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от прогулок на территории парков, садов и скверов.

