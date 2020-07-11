Стало известно, когда возобновит прием Екатерининский дворец в Пушкине

Билеты можно купить на официальном сайте музее, при этом необходимо указать свои паспортные данные. Пускать во дворец будут по сеансам: каждые 15 минут по 25 человек с предоставлением бесплатного аудиогида для групп не более пяти человек. Музей работает каждый день, кроме вторника, с 10:00 до 17:00.