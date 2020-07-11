Екатерининский дворец снова начнет пускать посетителей с понедельника, 13 июля. Об этом заявили в пресс-службе государственного музея-заповедника «Царское Село».
Стало известно, когда возобновит прием Екатерининский дворец в Пушкине
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Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское село"
Из-за ситуации с коронавирусом во дворце будут действовать временные правила посещения. Так, работать будет только один маршрут, включающий залы Парадной анфилады, Янтарную комнату, Большой зал, памятные комнаты Александра I и постоянную экспозицию «Романовы в Царском Селе». Это сделано для того, чтобы избежать встречных потоков людей, пояснили в пресс-службе.
Билеты можно купить на официальном сайте музее, при этом необходимо указать свои паспортные данные. Пускать во дворец будут по сеансам: каждые 15 минут по 25 человек с предоставлением бесплатного аудиогида для групп не более пяти человек. Музей работает каждый день, кроме вторника, с 10:00 до 17:00.
Также заработают и парковые павильоны: Холодная баня и Агатовые комнаты, Турецкая баня и Концертный зал в Екатерининском парке, а также Арсенал в Александровском парке, павильон «Дежурные конюшни» и музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате.
Напомним, год назад электронные билеты в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей стали именными. Теперь их можно приобрести только при предъявлении паспорта и не чаще одного раза в месяц — по словам представителей музея-заповедника, нововведение исключит возможность покупки большого количества билетов с целью перепродажи.
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