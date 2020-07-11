Осенью в Петербурге откроют сквер имени Гранина

Напомним, в декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. Так, 27 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие памятника писателю Даниилу Гранину, установленного на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год.