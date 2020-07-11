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Осенью в Петербурге откроют сквер имени Гранина

Сквер писателя Даниила Гранина появится на Дальневосточном проспекте Петербурге осенью этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное открытие сквера состоится 15 октября. На первом этапе здесь будут установлены 42 скамейки для отдыха, а также посажены новые деревья и кустарники. Работы по озеленению около памятника писателю стартуют в начале августа. «Мы планируем, что этот сквер станет новым городским общественным пространством, который привлечет жителей всего Петербурга», — рассказал собеседник ТАСС.

В следующем году в сквере пройдет второй этап благоустройства. Около деревьев разместят скульптуры с цитатами из произведений Даниила Гранина.

Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учёными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.

Напомним, в декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. Так, 27 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие памятника писателю Даниилу Гранину, установленного на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год.

Сабина Алиева,
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