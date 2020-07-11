Сквер писателя Даниила Гранина появится на Дальневосточном проспекте Петербурге осенью этого года. Об этом сообщает ТАСС.
Осенью в Петербурге откроют сквер имени Гранина
Торжественное открытие сквера состоится 15 октября. На первом этапе здесь будут установлены 42 скамейки для отдыха, а также посажены новые деревья и кустарники. Работы по озеленению около памятника писателю стартуют в начале августа. «Мы планируем, что этот сквер станет новым городским общественным пространством, который привлечет жителей всего Петербурга», — рассказал собеседник ТАСС.
В следующем году в сквере пройдет второй этап благоустройства. Около деревьев разместят скульптуры с цитатами из произведений Даниила Гранина.
Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учёными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.
Напомним, в декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. Так, 27 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие памятника писателю Даниилу Гранину, установленного на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год.
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