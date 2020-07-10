Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила переименование станции метро «Новокрестовская» в «Зенит» — в честь петербургского футбольного клуба. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит». Часть расходов возьмет на себя петербургский клуб
По информации «Фонтанки», большинством членов комиссии в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России поддержали переименование. Так, 17 человек одобрили эту идею, против выступили шестеро, воздержались — трое.
«Символично, что это произошло в год 95-летия сине-бело-голубых и завоевания седьмого в истории клуба чемпионства. Отдельно хотелось бы поблагодарить городскую администрацию и губернатора, преданного поклонника «Зенита», за помощь и поддержку в этот непростой сезон для клуба и для всего российского чемпионата. «Зениту» была очень нужна поддержка города. И вот мы отпраздновали седьмое чемпионство клуба. Могу сказать, что этого радостного события не было бы без усилий городских властей. Футбол вернулся на «Газпром Арену» благодаря администрации города, а также помощи со стороны главы Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталье Семеновне Башкетовой», — сказал Медведев.
Медведев также уточнил, что УЕФА уже в курсе о полной готовности города провести в 2021 году матчи Чемпионата Европы-2020, который из-за распространения коронавируса перенесли на год. «Мы знаем, что российские и, конечно, петербургские болельщики ждут этого грандиозного события. Петербург имеет колоссальный опыт проведения крупных международных футбольных турниров. Нет сомнений, что и в новых условиях все организационные мероприятия город проведет на высшем уровне», — отметил он.
Также генеральный директор клуба подчеркнул, что «Зенит» возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. Например, будут заменены все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.
Напомним, станции метрополитена «Беговая» и «Новокрестовская» открыли в мае 2018 года — в преддверии Чемпионата мира по футболу, который прошел в Петербурге в том году. Уже в июле в вестибюле начались протечки — очевидцы заметили, как по стенам в непосредственной близости от эскалаторов льется вода. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт. В сентябре, после проведения работ по восстановлению внешнего вида станции, от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.