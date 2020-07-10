С понедельника, 13 июля, в Петербурге автобусы, трамваи и троллейбусы снова будут ходить до полуночи. Об этом сообщают «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс». Также отменят пять направлений, которые дублировали линии метрополитена, пишет «Фонтанка».
Петербургские автобусы, трамваи и троллейбусы заработают в прежнем режиме
По данным «Пассажиравтотранса», автобусы вернутся к привычному графику из-за продления работы метрополитена. Сейчас они работали до 23:00. Следовательно, остановится курсирование по маршрутам №№ 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, которые повторяли 5 линий подземки и ими пользовались пассажиров после 22:00, когда закрывались станции.
При этом снова будут курсировать автобусы по маршрутам №№ 109Б, 154, 162. По-прежнему будут закрыты 12 направлений: №№ 39Э, 69, 73, 103, 113, 115, 134ш, 169А, 187А, 320, 375А, 356Ш.
Напомним, ранее стало известно о том, что метро в Петербурге заработает в обычном режиме уже с понедельника. С этого же дня в городе в полном объеме возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты, бань и социального обслуживания.
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