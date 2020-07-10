Петербургские автобусы, трамваи и троллейбусы заработают в прежнем режиме

С понедельника, 13 июля, в Петербурге автобусы, трамваи и троллейбусы снова будут ходить до полуночи. Об этом сообщают «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс». Также отменят пять направлений, которые дублировали линии метрополитена, пишет «Фонтанка».