В Петербурге заметили военные самолеты в небе

По данным телеканала «Звезда», на аэродромы Петербурга и Ленинградской области прибыли боевые самолеты и вертолеты для участия в Главном военно-морском параде 26 июля. Экипажи начали предварительную подготовку по изучению маршрутов пролета. Известно, что участие примут более 60 самолетов и вертолетов.