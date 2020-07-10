Сегодня, 10 июля, петербуржцы заметили в небе военные самолеты. Так в городе проходит подготовка к к Главному военно-морскому параду, который должен пройти 26 июля. Очевидцы поделились соответствующими видео в социальных сетях.
В Петербурге заметили военные самолеты в небе
Уточняется, что в составе парадного строя морской авиации будут представлены самолеты Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, самолет-амфибия Бе-200, Ту-142МК, противолодочный самолет Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31.
По данным телеканала «Звезда», на аэродромы Петербурга и Ленинградской области прибыли боевые самолеты и вертолеты для участия в Главном военно-морском параде 26 июля. Экипажи начали предварительную подготовку по изучению маршрутов пролета. Известно, что участие примут более 60 самолетов и вертолетов.
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