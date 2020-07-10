В Центральном районе Петербурга состоится «Неделя чистоты». С 27 июля по 2 августа сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) проверят содержание фасадов нежилых зданий.
В центре Петербурга пройдет «Неделя чистоты». Фасады зданий очистят от оскорбительных рисунков и надписей
Специалисты избавят фасады зданий от надписей и рисунков оскорбительного характера. призывают к экстремистской деятельности или рекламируют противоправные товары и услуги, а также тех, которые рекламируют запрещенные товары и призывают к экстремизму.
При этом в ГАТИ жителям и гостям предложили помочь избавиться от таких рисунков на домах. Например, сообщать о фактах подобных нарушений на фасадах нежилых зданий, расположенных в границах набережной Кутузова,
Воскресенской набережной, Смольной набережной, набережной Обводного канала, Звенигородской улицы, набережной реки Фонтанки. Обращения принимаются в группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
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