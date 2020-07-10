В Петербурге в полном объеме возобновляется работа парикмахерских, салонов красоты, бань и социального обслуживания

С 13 июля в полном объеме, но по предварительной записи возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты, оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг. Вновь будут проводить тренировки в помещениях физкультурно-спортивных организаций. «Доступ в помещения разрешен только тренерскому составу, спортсменам, проходящим подготовку, а также обслуживающему персоналу. В этих организациях должны соблюдаться требования и рекомендации Роспотребнадзора», — уточняют в Смольном.

Также Смольный снимает ограничения в предоставлении социального обслуживания. С 13 июля петербуржцы могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме. При этом период временного приостановления предоставления социальных услуг, которые предусматривают проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий, в очной форме продлевается.

Посетить открывающиеся в полном объеме организации можно при условии соблюдения требований безопасности — используя маски и перчатки, соблюдая дистанцию в полтора метра, обрабатывая руки на входе.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновляют работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания.