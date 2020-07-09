Раньше конца июля в Петербурге не стоит ожидать теплую погоду. Об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется теплая погода
«Погода изменится. До середины июля температура будет держаться около отметки +20 градусов, но в третьей декаде ожидается антициклон, должно стать тепло и сухо», — поделился Колесов.
Специалист также объяснил, почему в городе так часто наблюдаются ярко-красные закаты. По его словам, это явление связано со «спокойной погодой» в Петербурге. «Обычно такое бывает, когда подходит какой-то циклон, но сейчас просто лето – тихо, спокойно, ветров нет, облаков много. Облака создают дополнительный эффект: в воздухе есть влага, а это усиливает цвет», — отметил он.
Напомним, на Ленинградскую область надвигаются ливни и град. Вчера, 8 июля,«опасная погода» переместилась на север европейской части России. В Петербург тоже приходит похолодание — с облачной погодой и кратковременными дождями.
В 2020 году июнь в Петербурге стал одним из пяти самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в прошедшем месяце превысила норму на 3,5 градуса.
Ранее метеорологи прогнозировали экстремально жаркое лето-2020 в России. Добавим, что апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.
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