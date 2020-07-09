Магазины ИКЕА, расположенные в торговых центрах «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», откроются для посетителей с понедельника, 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба шведской компании.
Названа дата открытия магазинов IKEA в Петербурге
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Фото: Pixabay
При этом пускать посетителей будут в ограниченном количестве и только в масках. «С помощью системы подсчета посетителей магазин сможет отслеживать количество одновременно находящихся в нем людей и контролировать соблюдение социальной дистанции. При максимально допустимой заполненности магазина сотрудники будут просить посетителей ожидать своей очереди перед входом», — говорится в сообщении компании.
Посмотреть текущую загруженность магазинов можно будет на сайте IKEA. В IKEA также рассказали о новых правилах работы магазинов в связи с ситуацией с коронавирусом. Так, сотрудникам будут выдавать средства индивидуальной защиты и каждое утро будут измерять им температуру, а еще в магазинах нанесут разметку по 1,5 метра и дезинфицировать помещения.
Уточняется, что получить услуги планирования и заглянуть в дизайн-студию ИКЕА можно будет только по предварительной записи. Также обмен и возврат товаров необходимо планировать заранее до конца лета. Рестораны, бистро и детские площадки в обоих магазинах будут закрыты, а магазин шведских продуктов заработает только на Парнасе.
Напомним, ранее стало известно о том, что компания Ingka Centres, владеющая торговыми центрами «Мега» и IKEA, решила не строить третий торговый центр в Ленинградской области — «Мега Новоселье». Компания планирует развивать «Мегу Дыбенко», инвестировав в проект 2,2 млрд рублей.
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