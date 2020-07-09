Названа дата открытия магазинов IKEA в Петербурге

Посмотреть текущую загруженность магазинов можно будет на сайте IKEA. В IKEA также рассказали о новых правилах работы магазинов в связи с ситуацией с коронавирусом. Так, сотрудникам будут выдавать средства индивидуальной защиты и каждое утро будут измерять им температуру, а еще в магазинах нанесут разметку по 1,5 метра и дезинфицировать помещения.