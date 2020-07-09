Названа дата открытия Исаакиевского собора и Спаса-на-Крови

Исаакиевский собор открывается для посетителей 19 июля, Спас-на-Крови — 23 июля. При этом до официального открытия музеев-памятников петербуржцы все-таки смогут в них попасть — с 12 июля в часовню-музей, с 16 июля на колоннаду Исаакия.

«Естественно, мы будем разводить потоки посетителей и делать так, чтобы они не встречались. Понятно, что не будет такого большого количества посетителей, как раньше, потому что все-таки иностранного туриста мы не ждем в данный момент, поэтому, конечно, будет проще в этом плане», — отметил пресс-секретарь музея-памятника Игорь Стахеев.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 700 тысяч, в мире — 12 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.