Москва начнет снимать все оставшиеся ограничения по коронавирусу с 13 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые снятия ограничений, введенных ранее в городе в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Отмены начнутся с 13 июля и будут происходить поэтапно. Рассказываем, что начнет открываться для москвичей и гостей столицы.