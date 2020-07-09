Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые снятия ограничений, введенных ранее в городе в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Отмены начнутся с 13 июля и будут происходить поэтапно. Рассказываем, что начнет открываться для москвичей и гостей столицы.
Москва начнет снимать все оставшиеся ограничения по коронавирусу с 13 июля
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Фото: Shutterstock.com
С 13 июля
- Отменяются ограничения на работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы экзаменов все равно остается за Министерством образования и науки России и администрациями вузов.
- Отменяется запрет очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.
- В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. Полноценный учебный год планируют начать с 1 сентября.
- Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляются секции, кружки и дискотеки — но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.
- Открываются детские лагеря и детские развлекательные центры.
- Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности — за исключением санитарных требований.
Несмотря на снятие ограничений, по-прежнему запрещено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Сохраняется масочный и перчаточный режимы — носить средства защиты нужно в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.
С 1 августа
- Возобновляется работа театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест — и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
- Увеличивается число зрителей спортивных соревнований — с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.
- Возобновляют работу кружки и секции программы «Московское долголетие» — при условии проведения занятий только на открытом воздухе.
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