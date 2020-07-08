Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу Комитета про транспорту Петербурга, петербургская подземка продолжит работать до 22:00, пока в городе полностью не снимут все коронавирусные ограничения. Пока горожанам предложено воспользоваться ночными автобусами — они курсируют ежедневно после закрытия метрополитена.

Пассажиропоток в метрополитене продолжает оставаться недостаточно высоким, хотя и вырос в июне по сравнению с маем — тогда метрополитеном пользовались в среднем 800 тысяч человек в день, сейчас — 1,2 миллиона. Это примерно в два раза ниже, чем в аналогичный период 2019 года.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 700 тысяч, в мире — 11 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, а в Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.