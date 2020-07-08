Татьяна Черниговская и Александр Цыпкин обсудят «диалог чувств и разума»

Тема встречи — «Диалог чувств и разума». Доктор биологических и филологических наук, победительница премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Черниговская и писатель Александр Цыпкин окажутся по разные стороны в настоящем противостоянии «мозга» и «сердца».

Стоимость билета на дискуссию выбирают сами зрители. «Все собранные средства идут на поддержку медиков и больниц, по-прежнему нуждающихся не только в простейших бытовых вещах и средствах защиты, но и в нашей поддержке, в нашей благодарности», — говорят в Ассоциации выпускников. Дискуссия состоится 9 июля, начало в 19:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Напомним, в апреле Санкт-Петербургский государственный университет запустил новый онлайн-курс по по нейролингвистике под руководством Татьяны Черниговской, в рамках которого слушатели познакомятся с историей нейролингвистики, а также с нейрофизиологическими и клиническими исследованиями речи, чтения и письма. А в сентябре 2019 года в издательстве «АСТ» вышел новый сборник рассказов писателя Александра Цыпкина «Девочка, которая всегда смеялась последней».