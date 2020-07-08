Как рассказали «Собака.ru» создатели пространства, сделать двор доступным для петербуржцев — часть концепции развития объекта. Уже на этих выходных на территории двора установят первые фуд-траки, а гастрономические резиденты будут сменяться каждый уикенд. Помимо зеленой зоны с подсветкой, детской площадки, террасы и мест, где можно перекусить и отдохнуть под открытым небом, здесь появится коворкинг — пока он работает в тестовом режиме.

«Основная идея летнего гастрономического сезона «Никольских рядов» — это суперселекция. То есть тщательный выбор программы с одним гастрономическим акцентом на каждые выходные. В такие «выходные вкусов» планируется познакомить горожан ближе со вкусом «умами», раскрыть подробнее вкус «соленое”» а также посвятить отдельный weekend ремесленному хлебу», — рассказали создатели пространства. Курировать гастрономическую историю будет «Агора. Гастроурбанистика» и ее идеолог Артем Балаев.

В ближайших планах создателей пространства провести Weekend Slow Food — с образовательной программой, лекциями по правильному питанию, экологическому развитию и психологическому здоровью.

Напомним, ранее стало известно, что «Никольские ряды» на Садовой улице в Петербурге превратят в общественное пространство. Реализовывать многофункциональный комплекс будут компания Ales Capital и Miles&Yards, ранее работавшая над концепцией «Севкабель Порта». Компании и журнал «Проект Балтия» организовали конкурс для молодых архитекторов «Никольские ряды-2025». Победителем стал проект «Водная Коломна», разработанный молодыми архитекторами под руководством бюро Katarsis Architects. Посмотрите, как могут выглядеть «Никольские ряды»!