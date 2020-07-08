На Ленобласть надвигаются ливни и град, а «в Питере прохладно»

«В течение минувших суток центральные области Европейской России пережили активные грозы, с сильными ливнями, крупный град и шквалы, с порывами ветра до 22 метров в секунду. Сегодня опасная погода переместится на север Европейской России. В Тверской, Новгородской, Вологодской, на востоке Ленинградской, в Архангельской и Мурманскорй областях, а также в Карелии! Эту часть нашей страны ждут еще более сильные ливни с грозами, местами с градом до 2-5 сантиметров, шквалистые усиления ветра до 20-25 метров в секунду», — рассказал ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Жара также покидает Петербург — сегодня, 8 июля, метеорологические условия будут формировать расположенный в тылу циклона и медленно уходящий на северо-восток холодный атмосферный фронт. Как рассказал Леус, «его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы».

Температура воздуха будет колебаться от 19 до 21 градусов выше нуля, порывы ветра достигнут 9 метров в секунду.