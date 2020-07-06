Как рассказывают в «Ночлежке», генеральный консул Бельгии Ханс Тимбремонт приехал в благотворительную организацию две недели назад — чтобы увидеть приют и подробнее узнать о работе «Ночлежки». Сразу же он предложил в течение месяца передавать для «Ночного автобуса» шарлотку — чтобы те, кто приходит за едой, получали к чаю кусочек «этого чудесного десерта».

О самой «Ночлежке» Тимбремонт узнал от Уго де Шаваньяка — генерального консула Франции и своего друга. «Он, узнав о славной идее с шарлотками, тоже решил поддержать людей, которые приходят к нам за едой и теперь каждый четверг вместе с горячим супом мы будем выдавать хрустящие багеты. Любой белый хлеб всегда вызывает всеобщую радость, тем более багет. Правда, есть и те, чьи зубы не справятся с хрустящей корочкой: но французские пекари уже думают об этом и, возможно, специально испекут мягкий белый хлеб», — рассказывают в благотворительной организации.

«Кажется, это одна из тех историй, в которых прекрасно все», — резюмируют в «Ночлежке».

Благотворительная организация «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, запускает «Ночной автобус» в Москве. Пять дней в неделю нуждающиеся смогут не только поесть горячую еду, но и получить вещи первой необходимости. Также «ВкусВилл» совместно с «Ночлежкой» запустил акцию «Продукты — в помощь». Любой желающий может приобрести один из двух продуктовых наборов, которые будут переданы нуждающимся.

Ранее депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить открытие в Москве приюта для бездомных «Ночлежки». Автор письма также просила проверить организацию по закону об «иностранных агентах» и приостановить дальнейшую выдачу Президентских грантов. Несмотря на обращение, в декабре 2019 года в московском округе Беговой начался ремонт здания для будущего приюта и консультационной службы. Позже актеры Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, писатель Людмила Улицкая, режиссер Юрий Быков и музыканты Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук записали видео #язаночлежкувмоскве в поддержку открытия столичного отделения «Ночлежки».