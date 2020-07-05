Небольшим гостиницам до 100 номеров планируют выдавать госсубсидии на закупку масок и перчаток для сотрудников. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, пишет ТАСС.
Небольшим отелям выделят субсидии на закупку масок для сотрудников
«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», — отметила Догузова на конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ».
Для получения поддержки отель или иное средство размещения должно работать под основным кодом в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД), признанным наиболее пострадавшим от пандемии, добавила глава Ростуризма.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 670 тысяч, в мире — 10 миллионов человек. 17 марта Россия приостановила оформление виз, а 27 марта — регулярное и чартерное авиасообщение. Москва, после введения всеобщего карантина, постепенно снимает все ограничения, Петербург же пока к этому не готов — хотя с 15 июня в городе вновь заработали парикмахерские, библиотеки и мебельные. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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