Небольшим отелям выделят субсидии на закупку масок для сотрудников

«Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», — отметила Догузова на конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ».