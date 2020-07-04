В эту субботу, 4 июля, никаких погодных аномалий не ожидается. В городе установится типичная для Петербурга летняя погода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В субботу в Петербурге воздух прогреется до +23 градусов. Никаких аномалий не ожидается
«Сегодня, 4 июля, метеорологические условия сформирует периферия очередного циклона, выходящего на Скандинавию. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди, по области возможны грозы. Показания термометров вполне комфортны, они практически точно соответствуют климату», — написал Леус.
По словам синоптика, в Петербурге температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывистый. При этом атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.
Напомним, в 2020 году июнь в Петербурге стал одним из пяти самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в прошедшем месяце превысила норму на 3,5 градуса.
Ранее метеорологи прогнозировали экстремально жаркое лето-2020 в России. Добавим, что апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.
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