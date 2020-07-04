В субботу в Петербурге воздух прогреется до +23 градусов. Никаких аномалий не ожидается

Напомним, в 2020 году июнь в Петербурге стал одним из пяти самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура воздуха в прошедшем месяце превысила норму на 3,5 градуса.

Ранее метеорологи прогнозировали экстремально жаркое лето-2020 в России. Добавим, что апрель 2020 года в Петербурге вошел в тройку самых холодных с начала века. Средняя месячная температура воздуха минувшего апреля в городе составила +4,2 и оказалась на 0,9 градусов ниже климатической нормы. Похожие показатели были зафиксированы в апреле 2013 года. Лидирует же в тройке холодных апрелей 2003 год.