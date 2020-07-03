Петербург лидирует по числу пациентов с расстройством психики в России

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, за прошедший год в Петербурге диагноз «психическое расстройство» был впервые поставлен 4 737 горожанам, в Москве — 3 137, в Республике Татарстан — 2 531 человеку. Также в пятерке регионов Республика Башкортостан (2 341) и Московская области (2 023).

Наименьшее число пациентов, которым впервые был поставлен диагноз, в Ненецком автономном округе (9 человек), Чукотском АО (19 человек), Мурманской области (70 человек), Еврейской АО и Севастополе (87 человек). Как отметили в Минздраве, диагноз не связан с употреблением пациентами психоактивных веществ.

Общее число людей, которым впервые поставлен такой диагноз, сократилось в два раза за 19 лет — 120 966 человек в 2000 году и 58 725 в 2019 году.

Напомним, в Министерстве здравоохранения России назвали самые распространенные психические расстройства среди жителей страны. На первом месте оказались невротические расстройства, протекающие без психоза. Ранее Всемирная организация здравоохранения исключила трансгендерность из списка психических расстройств. Теперь, в пересмотренной характеристике, в Международной классификации болезней ориентация будет связана с «сексуальным здоровьем».