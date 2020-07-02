Михайловский сад откроется для посещения 8 июля, вслед за ним, 15 июля, гостей примет Летний сад. Посетителям садов будет рекомендовано использовать защитные маски и одноразовые перчатки — при необходимости их можно приобрести на входе, а также соблюдать социальную дистанцию. Для обеспечения безопасности посетителей в садах будет проводится ежедневная дезинфекция, павильоны и кафе будут временно закрыты.

Вход в Летний сад останется бесплатным. Русский музей отказался от идеи платного посещения музейного парка — несмотря на то, что вопрос о взимании платы возникает практически каждый сезон, а в этом году из-за пандемии коронавируса и вводимых ограничений музей потерял более 90 миллионов рублей.

Напомним, с 16 июня Минкультуры России постановило открыть парковые пространства, находящиеся в ведении министерства. Однако музейные парки Петербурга оставались закрытыми. В частности, разрешения от Смольного ждали в Царском селе — чтобы открыть для посещения Екатерининский и Александровский парки. Вместе с парками Царского села открываются парки и фонтаны Петергофа. Также после коронавирусных ограничений вновь можно попасть на территорию Новой Голландии. Парки Царского села откроются для посетителей уже завтра. И даже с экскурсиями.